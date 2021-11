Senones Senones Senones, Vosges CONCERT – MESSIE DE HÄNDEL – LA CHAPELLE RHÉNANE Senones Senones Catégories d’évènement: Senones

Senones Vosges Senones Händel a dirigé de nombreuses fois son Messie, et n’a cessé lui-même d’adapter son œuvre pour qu’elle se plie au mieux aux circonstances d’espace, de temps et de voix, en raccourcissant des airs, en remplaçant des chœurs par des airs, en confiant un air à un autre registre de voix, si bien qu’aucune version ne peut être considérée comme étant plus authentique que les autres.

Comme souhaité par la Chapelle Rhénane, qui œuvre depuis sa création à ouvrir grand les portes de la musique baroque à tous les spectateurs, déjà conquis ou néophytes, ce programme sera à même de rassembler un large public constitué à la fois de mélomanes et de curieux. Une certitude : l’émotion universelle que le Messie de Händel suscite depuis trois siècles ne faiblira pas, peu importe la version de l’œuvre adoptée. senones@vosges-portes-alsace.fr +33 3 29 57 91 03 Festival des Abbayes

