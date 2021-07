Paris LHSS Ridder-Plaisance Paris Concert-médiation du Quatuor Tchalik au centre Lits Halte Soin Santé Ridder/Plaisance LHSS Ridder-Plaisance Paris Catégorie d’évènement: Paris

LHSS Ridder-Plaisance, le mercredi 22 septembre à 15:00

Soucieuse d’aller au devant des publics éloignés de l’offre culturelle ProQuartet offre un concert pour les personnes accueillies au centre et prendra place dans le jardin du centre, aménagé pour l’occasion par les résidents et l’équipe d’animation. L’ensemble des résidents du centre bénéficiera de ce concert dans ce cadre de verdure ou depuis leur balcon. Le concert prendra place dans le jardin du centre. Le concert bénéficiera à l’ensemble des résidents du centre dans ce cadre de verdure ou depuis leur balcon. LHSS Ridder-Plaisance 12 rue Ridder 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

2021-09-22T15:00:00 2021-09-22T16:00:00

Lieu LHSS Ridder-Plaisance Adresse 12 rue Ridder 75014 Paris Ville Paris