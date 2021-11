Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Concert – Maestrina de The Voice Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire EUR 0 Chanteuse franco-britannique, Maestrina sera à La Cathé by Mr. Moustache pour un concert live.

Passionnée de musique et pétillante, Maestrina a participé à l’émission The Voice 9.

Mr. Moustache vous propose cet évènement riche en musiques pour embellir votre soirée.

Entre amis ou en famille, venez passer un moment agréable, dans notre lieu chaleureux. Mr. Moustache à hâte de vous accueillir.

Concert – Maestrina de The Voice
La Cathé by Mr. Moustache
7-9 place saint Vincent
Chalon-sur-Saône
2021-12-03 19:30:00 – 2021-12-03 01:00:00