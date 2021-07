Saint-Félicien Saint-Félicien Ardèche, Saint-Félicien Concert lyrique : Airs d’opéra pour soprano dramatique – Chœur de l’Helvie Saint-Félicien Saint-Félicien Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Félicien

Concert lyrique : Airs d’opéra pour soprano dramatique – Chœur de l’Helvie Saint-Félicien, 30 juillet 2021, Saint-Félicien. Concert lyrique : Airs d’opéra pour soprano dramatique – Chœur de l’Helvie 2021-07-30 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-30 22:30:00 22:30:00 Salle des fêtes 1 place du Martouret

Saint-Félicien Ardêche Saint-Félicien Ardèche EUR La chorale d’Arlebosc vous propose un concert exceptionnel d’airs d’opéra. choeurdhelvie@free.fr +33 6 20 52 72 31 http://choeurdhelvie.free.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-09 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Saint-Félicien Autres Lieu Saint-Félicien Adresse Salle des fêtes 1 place du Martouret Ville Saint-Félicien lieuville 45.085#4.62502