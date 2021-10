concert LONY WARNER Eglise St Germain, 3 décembre 2021, Itteville.

concert LONY WARNER

Eglise St Germain, le vendredi 3 décembre à 21:00

Harpe et chant lyrique, Chloé Giraud-Géraud vous donne rendez-vous pour un voyage plein de charme, dans un répertoire large et innovant de la Renaissance au Romantisme Entrée au chapeauLONI WARNER TOUR – “ON SE L’ETAIT PROMIS” – ITTEVILLE (91) Piano-Voix et Versions Symphoniques VENDREDI 3 DECEMBRE 2021 – 21h Le plus grand show Acoustique et Symphonique de la Tournée, en l’Eglise Saint Germain d’Itteville. Ce grand spectacle est en entrée libre et en entrée au chapeau … Une partie des recettes sera reversée au Téléthon. Le piano de Loni Warner va s’installer au coeur de l’église St Germain d’Itteville où la voix chaude de Loni Warner résonnera dans l’enceinte de cette église Médiévale. Du Piano-Voix aux versions symphoniques des succès de Loni Warner, arrangées par la talentueuse Géraldine Potron, vont rythmer cette soirée de partage musical entre le grand frisson et l’ambiance. Des reprises seront aussi interprétées. Vin chaud et possibilité de se restaurer sur place

Au chapeau sur réservation

Concert LONY WARNER tour “On se l’était promis”

Eglise St Germain Itteville Itteville Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T21:00:00 2021-12-03T22:00:00