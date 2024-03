Concert Liz Van Deuq Saint-Satur, samedi 30 mars 2024.

Concert Liz Van Deuq Saint-Satur Cher

Liz van Deuq est une musicienne et chanteuse française, reconnue pour son style de chanson à textes. Elle se distingue particulièrement par son utilisation du piano et de sa voix, ainsi que par ses paroles poétiques. Son travail artistique est souvent salué pour sa profondeur émotionnelle et son engagement avec les mots. Liz van Deuq a su se faire une place dans le paysage musical français grâce à son originalité et sa sensibilité artistique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire

