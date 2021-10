Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Echo System Haute-Saône, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Concert littéraire LES PETITES FUGUES Echo System Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Catégories d’évènement: Haute-Saône

Echo System, le samedi 20 novembre à 17:30

_**Samedi 20 novembre à 17h30, rendez-vous à Echo System pour un concert littéraire !**_ Ce concert littéraire est organisé avec les auteurs Yves Ravey et Helena Villovitch, dont les textes seront mis en musique par le groupe Lucky People Percussions, dans le cadre du festival littéraire itinérant Les Petites Fugues. En partenariat avec l’Agence du Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté. Spectacle assis. Gratuit. _Plus d’informations à venir…_

Gratuit, sur réservation.

Festival littéraire itinérant Echo System Zone artisanale L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

2021-11-20T17:30:00 2021-11-20T19:30:00

