Concert – Les Zemmêlés Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer, 19 juillet 2021, Batz sur mer.

Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer, le lundi 19 juillet à 20:00

Ces 9 musiciens et chanteurs amateurs interprètent des chants et musiques du monde que vous reconnaîtrez à coup sûr ! Leur spectacle s’appuie sur un répertoire très varié, avec des morceaux instrumentaux joués en acoustique, d’autres en partie chantés à 2 ou 3 voix, et quelques accessoires et jeux de scène, dans une ambiance détendue, sur un ton humoristique. La participation active du public est fortement souhaitée ! Informations et réservations à l’Office de tourisme au 02 40 23 92 36 ou par mail à [office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr](mailto:office.tourisme@mairie-batzusrmer.fr), [www.ot-batzsurmer.fr](http://www.ot-batzsurmer.fr)

Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer



2021-07-19T20:00:00