Concert : Les voix du CRR – Noël en chantant Conservatoire à rayonnement régional de Reims 20 Rue Gambetta Reims

Se retrouver sur scène pour célébrer ce temps privilégié de Noël.

Partager, avec nos voix, nos corps, nos âmes, le bonheur de chanter tous ensemble, enfin.

Constater la variété des pratiques vocales du conservatoire, des plus jeunes aux plus expérimentés.

Découvrir le répertoire de Noël, si riche et si varié.

Noël, c’est la joie, et pour exprimer cette joie, CHANTONS !

Artistes :

Chœurs d’enfants et d’adultes de Nicolas Renaux et Marine Bouillé

Atelier Chanson de François Éberlé et classes de chant de Guillaume Figiel Delpech

+33 3 26 35 61 35 https://www.reims.fr/la-culture-a-reims/conservatoire-a-rayonnement-regional-de-reims-10332.html

