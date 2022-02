Concert les voix d’or russes Cambo-les-Bains, 26 août 2022, Cambo-les-Bains.

Concert les voix d’or russes Église Saint Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains

2022-08-26 – 2022-08-26 Église Saint Laurent Place de l’Église

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Trois chanteurs lyriques à la voix d’or : soprano, ténor et basse sont issus de grandes écoles musicales russes au parcours et au palmarès prestigieux.

Ces trois solistes russes vous emmènent en voyage musical inoubliable avec les plus beaux chants russes et du monde entier.

Pendant ce concert vous aurez occasion découvrir la balalaïka- la reine de la musique russe.

Billets en vente à l’Office de tourisme et sur place le soir même.

Église Saint Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains

