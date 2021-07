Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Concert les Samedis BC/BG – Arena Negra Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne

Concert les Samedis BC/BG – Arena Negra Miramont-de-Guyenne, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Miramont-de-Guyenne. Concert les Samedis BC/BG – Arena Negra 2021-07-31 – 2021-07-31

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Venez nombreux profiter d’un concert gratuit proposé par la municipalité!! Ambiance, convivialité et musique seront au rendez-vous. « Viento » c’est ce vent qui voyage et transporte la musique au-delà des frontières, une musique nomade comme le Flamenco ! Venez nombreux profiter d’un concert gratuit proposé par la municipalité!! Ambiance, convivialité et musique seront au rendez-vous. Venez nombreux profiter d’un concert gratuit proposé par la municipalité!! Ambiance, convivialité et musique seront au rendez-vous. « Viento » c’est ce vent qui voyage et transporte la musique au-delà des frontières, une musique nomade comme le Flamenco ! ©mairiemiramontdeguyenne dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Étiquettes évènement : Autres Lieu Miramont-de-Guyenne Adresse Ville Miramont-de-Guyenne lieuville 44.60142#0.36033