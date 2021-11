Gerstheim Gerstheim Bas-Rhin, Gerstheim Concert les Noëlies : ensemble Adastra Gerstheim Gerstheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Gerstheim Bas-Rhin Pour ce concert, le Quatuor Adastra devient ensemble Adastra en s’adjoignant le concours de quatre artistes lyriques qui proposent une adaptation du célèbre Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns à l’occasion du centenaire de la mort du compositeur. Au programme : Camille Saint-Saëns (1835-1921) : Oratorio de Noël

Arcangelo Corelli (1653-1713) : Concerto pour la nuit de Noël

Franz Xaver Gruber (1787-1863) : Douce nuit Noëls d'Irvin Berlin et Henri Bettiet Ecoutez cette œuvre en dix mouvements, particulièrement lyrique, est d'une grande beauté et l'une des rares œuvres de l'auteur faisant appel à un effectif de chambre.

Arcangelo Corelli (1653-1713) : Concerto pour la nuit de Noël

Franz Xaver Gruber (1787-1863) : Douce nuit Noëls d’Irvin Berlin et Henri Bettiet Gerstheim

