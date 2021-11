Concert : Les Messagers Brumath, 5 décembre 2021, Brumath.

Concert : Les Messagers Brumath

2021-12-05 16:00:00 – 2021-12-05

Brumath Bas-Rhin Brumath

0 EUR Les Messagers sont une formation de 9 bénévoles dont 3 chanteurs, 3 musiciens et 3 techniciens son-lumière. Le répertoire se situe essentiellement dans les musiques afro-américaines et spécialement le Negro-Spiritual en passant par le Gospel, le Blues, le Rhytm’and Blues et la Soul. Définitivement tourné vers l’humanitaire, le concert permet de soutenir l’association Brumath Kotoka.

Les Messagers sont une formation de 9 bénévoles dont 3 chanteurs, 3 musiciens et 3 techniciens son-lumière. Le répertoire se situe essentiellement dans les musiques afro-américaines et spécialement le Negro-Spiritual en passant par le Gospel, le Blues, le Rhytm’and Blues et la Soul. Définitivement tourné vers l’humanitaire, le concert permet de soutenir l’association Brumath Kotoka.

+33 6 19 37 50 89

Les Messagers sont une formation de 9 bénévoles dont 3 chanteurs, 3 musiciens et 3 techniciens son-lumière. Le répertoire se situe essentiellement dans les musiques afro-américaines et spécialement le Negro-Spiritual en passant par le Gospel, le Blues, le Rhytm’and Blues et la Soul. Définitivement tourné vers l’humanitaire, le concert permet de soutenir l’association Brumath Kotoka.

Brumath

dernière mise à jour : 2021-11-08 par Ville de Brumath