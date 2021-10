Penestin 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Loire-Atlantique, Penestin Concert : Les filles dans la cuisine 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Concert : Les filles dans la cuisine 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin, 29 octobre 2021, Penestin. Concert : Les filles dans la cuisine

106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin, le vendredi 29 octobre à 18:30

Concert de chansons du monde. Nous avons tout juste fêté les 15 ans d’existence du groupe “Les filles dans la cuisine”. Si on nous a connues à quatre pendant toutes ces années, dont la majeure partie s’est passée en Ardèche, c’est désormais à trois (Fabienne, Séverine et Chantal), que nous nous produisons et que nous interprétons nos chansons du monde, a capella ou accompagnées d’un ou deux violons parfois, d’une guitare et de percussions diverses… Concert au chapeau.

Public

Concert de chansons du monde. Nous avons tout juste fêté les 15 ans d’existence du groupe “Les filles dans la cuisine”. Si on nous a connues à quatre pendant toutes ces années, dont la majeure pa… 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T18:30:00 2021-10-29T04:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Adresse 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Ville Penestin lieuville 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin