Vinay Vinay Isère, Vinay Concert Les Allées chantent : Frères de Sac 4tet Vinay Vinay Catégories d’évènement: Isère

Vinay

Concert Les Allées chantent : Frères de Sac 4tet Vinay, 2 octobre 2021, Vinay. Concert Les Allées chantent : Frères de Sac 4tet 2021-10-02 – 2021-10-02 Le Grand Séchoir 705 route de Grenoble

Vinay Isère Vinay Un concert organisé par l’Agence Iséroise de Diffusion Artistique (AIDA) dans le cadre des Allées Chantent, une initiative du Département de l’Isère. info@legrandsechoir.fr +33 4 76 36 36 10 http://www.legrandsechoir.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-20 par Office de Tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vinay Autres Lieu Vinay Adresse Le Grand Séchoir 705 route de Grenoble Ville Vinay lieuville 45.21445#5.4172