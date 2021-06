Nilvange Nilvange Moselle, Nilvange CONCERT – LE GRAND VOYAGE Nilvange Nilvange Catégories d’évènement: Moselle

L'ensemble instrumental EPO Trio, Eclectik Percussions Orchestra en toutes lettres, puise son inspiration dans les musiques du monde et dans les origines du jazz. À la recherche d'authenticité, ils s'allient à Rishab Prasanna pour créer une musique hors-norme qui va puiser dans la beauté de la musique traditionnelle indienne. Irrésistiblement attirés par cette musique millénaire, ils ont conçu un terrain de jeu afin de relier cet univers au jazz. L'improvisation leur permet de se compléter, se confronter, pour construire un voyage. En bref, un quatuor qui va nous plonger dans son univers singulier le temps d'une résidence au Gueulard Plus ! ressource@legueulardplus.fr +33 3 82 54 07 07 https://legueulardplus.fr/evenements/le-grand-voyage-depo-trio-et-rishab-prasanna

CONCERT – LE GRAND VOYAGE
2021-07-02 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-02
Nilvange Moselle
Gueulard Plus 3 Rue Victor Hugo