L' Amicale Musicale en Bourgogne vous propose de vous raconter l'histoire de "L'Alchimie Musicale" autour des oeuvres en quator à cordes de Joseph Haydn et d'Alexandre Borodin. Ces oeuvres sont interprétées par des jeunes professionnels issus du Conservatoire de Paris. Leur profonde volonté est de faire découvrir un répertoire parfois méconnus en le rendant accessible à tous. +33 3 85 55 15 01

Concert 2021-10-30 – 2021-10-30 Eglise Saint-Henri 11 rue Saint-Henri Le Creusot Saône-et-Loire