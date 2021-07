Concert : Le Chansonnier de Bayeux La commanderie d’Avalleur, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Bar-sur-Seine.

Concert : Le Chansonnier de Bayeux

La commanderie d’Avalleur, le samedi 24 juillet à 20:30

Ce concert est entièrement consacré au **Chansonnier de Bayeux**, célèbre manuscrit élaboré pour Charles de Bourbon au début du 16e siècle. Il rassemble des chansons à la croisée de deux époques, le Moyen Âge et la Renaissance, à la fois dans le style moderne de la nouvelle simplicité de la chanson française et dans le style plus archaïque de la monodie traditionnelle des trouvères au Moyen Âge. Ce manuscrit, appartenant à Edouard Lambert, bibliothécaire de Bayeux, fût emprunté et copié en une nuit par Louis du Bois. Les chansons qu’il contient mêlent les genres savants et populaires (historique, satyrique, grivois, chanson à boire, chanson de malmariée, pastourelle) et connaissent un grand succès à travers les siècles comme en témoignent les versions à deux ou trois voix proposées ici. **Brigitte Lesne**, chanteuse, s’est spécialisée dans les musiques médiévales sous toutes leurs facettes, sacrées et profanes, entre 9e et 16e siècle. Elle dirige l’ensemble de voix de femmes Discantus et l’ensemble instrumental et vocal Alla francesca. On a pu l’entendre sur tous les continents et sur plus de trente enregistrements dont nombreux sont des références. Elle enseigne au Centre de musique médiévale de Paris et à Sorbonne-Université et est régulièrement invitée à diriger ou à concevoir des programmes pour des chœurs, maîtrises, conservatoires… **Pierre Boragno**, flûtiste à bec, s’est passionné pour tous les instruments à vent en musique ancienne, alternant recherche, édition, et concerts. Il se produit avec les meilleurs ensembles de musiques baroque, Renaissance ou médiévale, avec lesquels il donne des concerts dans le monde entier et participe à de très nombreux enregistrements. Fondateur du trio Alta (bombarde, chalemie, trompette), il collabore régulièrement avec Alla francesca et Discantus. Il enseigne au Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles. **Alla francesca** a été fondé au début des années quatre-vingt-dix comme ensemble de musique de chambre se consacrant aux musiques très anciennes dans leur diversité. Son répertoire couvre l’art du chant soliste – monodique ou polyphonique – et des musiques instrumentales, depuis les chansons des premiers troubadours (fin 11e siècle) jusqu’à l’art de la Renaissance (16e siècle). L’ensemble se penche aussi régulièrement sur les liens tissés entre ces répertoires et certaines traditions musicales vivantes en Europe et au-delà. Alla francesca est invité par les plus grands festivals internationaux de musique ancienne et se produit dans le monde entier. Son 18e CD, « Variations amoureuses » est paru en 2020. **Production :** Ensembles Alla francesca & Discantus / Centre de musique médiévale de Paris Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France [[www.allafrancesca.fr](www.allafrancesca.fr)](www.allafrancesca.fr)

Gratuit, sur inscription

Concert, samedi 24 juillet à 20h30, dans la chapelle de la commanderie templière d’Avalleur, par l’ensemble Alla Francesca du Centre de musique médiévale de Paris

La commanderie d'Avalleur 10110 Bar-sur-Seine Aube



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T20:30:00 2021-07-24T22:00:00