Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Concert Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Concert, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Le Chambon-sur-Lignon. Concert 2021-07-22 20:45:00 20:45:00 – 2021-07-22 Temple Route du Mazet

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire Musique classique. Chorale – Instrumentale. +33 6 70 35 93 22 https://www.ffama.fr/ Musique classique. Chorale – Instrumentale.

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Autres Lieu Le Chambon-sur-Lignon Adresse Temple Route du Mazet Ville Le Chambon-sur-Lignon