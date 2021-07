Concert : Lavach’ Besse-et-Saint-Anastaise, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Besse-et-Saint-Anastaise. Concert : Lavach’ 2021-07-30 – 2021-07-30

Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme Le spectacle de Lavach’ est un voyage poétique et dansant, un road-movie musical dont l’Arménie est le port d’attache. anim.besse@orange.fr +33 4 73 79 52 84 https://www.lavach.com/ dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Besse-et-Saint-Anastaise, Puy-de-Dôme Autres Lieu Besse-et-Saint-Anastaise Adresse Ville Besse-et-Saint-Anastaise lieuville 45.51237#2.93402