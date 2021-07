Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Concert latino Los Hernandez Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’évènement: Landes

Vieux-Boucau-les-Bains

Concert latino Los Hernandez Vieux-Boucau-les-Bains, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Vieux-Boucau-les-Bains. Concert latino Los Hernandez 2021-07-24 – 2021-07-24

Vieux-Boucau-les-Bains Landes Laissez-vous transporter par les sonorités des guitares et des influences latines de la musique gipsy. Laissez-vous transporter par les sonorités des guitares et des influences latines de la musique gipsy. +33 6 82 26 79 08 Laissez-vous transporter par les sonorités des guitares et des influences latines de la musique gipsy. comitedanimation dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Étiquettes évènement : Autres Lieu Vieux-Boucau-les-Bains Adresse Ville Vieux-Boucau-les-Bains lieuville 43.78708#-1.39999