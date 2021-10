Aurillac Aurillac Aurillac, Cantal Concert la Voie de Johnny par Jean-Baptiste GUEGAN – ANNULE Aurillac Aurillac Catégories d’évènement: Aurillac

Cantal

Concert la Voie de Johnny par Jean-Baptiste GUEGAN – ANNULE Aurillac, 18 décembre 2021, Aurillac. Concert la Voie de Johnny par Jean-Baptiste GUEGAN – ANNULE 2021-12-18 – 2021-12-18

Aurillac Cantal Aurillac A 20h – Le phénomène vocal Jean-Baptiste Guégan se dirige sur la voie de Johnny et, fort du triomphe des premières dates de cette tournée, nous invite à le retrouver pour de nouvelles dates à l’automne 2020 … +33 4 71 46 86 58 dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de Tourisme du Pays d’Aurillac

Détails Catégories d’évènement: Aurillac, Cantal Autres Lieu Aurillac Adresse Ville Aurillac lieuville 44.91674#2.42961