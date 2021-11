Vendôme Vendôme Loir-et-Cher, Vendôme Concert « La petite flûte enchantée » à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

Concert « La petite flûte enchantée » à Vendôme Vendôme, 5 décembre 2021, Vendôme. Concert « La petite flûte enchantée » à Vendôme Vendôme

2021-12-05 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-05

Vendôme Loir-et-Cher Concert « La petite flûte enchantée » à Vendôme. Durant 45mn environ, nous irons à la découverte de cet opéra < Concert « La petite flûte enchantée » à Vendôme. Durant 45mn environ, nous irons à la découverte de cet opéra <

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Vendôme Adresse Ville Vendôme lieuville Vendôme