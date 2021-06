Concert Kevegan’s Kervalet 44740 Batz sur mer, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Batz sur mer.

Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, la 50ème édition du Fest-Noz de Kervalet ne peut pas être maintenue. En remplacement, le Cercle Celtique des Paludiers propose un concert intimiste. Au programme : – Le duo Menguy-Bérenguer : Musicien autodidacte, Erwan Menguy se fait remarquer très jeune par ses prestations au biniou (champion de Bretagne 2005 en moins de 20 ans, lauréat du trophée « Matelin An Dall » en 2008 et 2009, du concours plinn du Danouët, concours Fisel de Rostrenen, dañs treger de Pommerit-Le-Vicomte). Il développe son propre jeu de flûte en musique irlandaise, fortement inspiré par les flûtistes du Roscommon et les fiddlers du Donegal. Guitariste autodidacte, Erwan Bérenguer est membre de Spontus et Imosima. Il pratique la musique traditionnelle de Bretagne et d’Irlande depuis plus de 15 ans avec des participations aux groupes Orion, Ôbrée Alie, Jolie Vilaine, Roland conq trio. Son talent de mélodiste et d’arrangeur est mis régulièrement aux services de nombreux artistes renommés, l’amenant à partager la scène avec des musiciens tels que Yann-Fañch Perroches, Ronan Pinc, Patrick Vaillant, Gilles Servat, Johnny Mc Donagh, Cécile Girard, Gayane, Philip Catherine, Yves Ribis, John Faulkner… Ces deux musiciens reconnus dans le milieu des musiques traditionnelles, s’enrichissent sans cesse de rencontres de grands musiciens d’Irlande, de Bretagne, d’Europe du nord, d’Asturies… Leur duo est un dialogue constant entre une flûte virtuose et une guitare inventive et versatile, voyageant entre les traditions populaires Irlandaise et Bretonnes et les compositions d’Erwan Menguy. – Le groupe Barok : Traoù mat ar vuhez (« les bonnes choses de la vie »), est le premier CD de l’une des dernières révélations du monde du fest-noz, Barok, qui s’est entouré pour l’occasion de monstres sacrés de la musique en Bretagne à savoir Sylvain Barou, Ronan Pellen, Hervé Le Lu et Willy Pichard. Les compositions, arrangées autour des influences contemporaines des instrumentistes, sont une véritable invitation au voyage dans le Kreiz Breizh actuel. – Le duo Flore et Yann. Flore au chant, et Yann à l’accordéon diatonique, habituellement ce duo fait danser mais pour l’occasion ils vont se réinventer pour une partie concert très enjouée. Concert assis – place limitée à 250 personnes – pas de restauration ni de bar – Gratuit Informations et réservations auprès de Monsieur LE CORRE à thibaud-le-corre@wanadoo.fr, Madame RIVALANT à bernadette.rivalant@hotmail.fr ou au 02 40 42 37 70 (cercle celtique des paludiers).

