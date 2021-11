Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Concert Jazz Notes : The Doors La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

La Médiathèque, le jeudi 9 décembre à 18:30

Une évocation de la musique du groupe emblématique de la pop culture américaine des années 70, ainsi que de l’œuvre du poète météore Jim/James Douglass Morrison. Des compositions et des écrits singuliers qui jalonnent l’échappée sauvage du groupe. _Marion Paquier : chant, flûte / Eric Bernard : basse électrique / Gilles Theureau : daf, tombak/ Patrick Sintès : ukulélé_ En partenariat avec le Conservatoire d’Orléans. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Concert de Jazz La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

2021-12-09T18:30:00 2021-12-09T19:30:00

