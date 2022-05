Concert intimiste avec Juliette et Léo Rosheim, 4 juin 2022, Rosheim.

2022-06-04 19:30:00 – 2022-06-04 21:00:00

Rosheim Bas-Rhin Rosheim

Juliette et Léo, frère et soeur, chantent à deux voix avec un accompagnement au piano, violon, guitare, flûte traversière et autoharpe.

Leur registre est plutôt mélodique et intimiste, entre chanson française, folk et variété.

Buvette et petite restauration sur place.

Frère et sœur, Juliette et Léo interprèteront des grands succès internationaux variés, de Brel aux Beatles en passant la Rue Ketanou ou les Cowboys fringants. Buvette et petite restauration sur place.

+33 7 69 46 73 58

Rosheim

