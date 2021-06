Montpellier Hôtel Cambacérès Hérault, Montpellier Concert Hôtel Cambacérès Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Samedi de 17h30 à 19h15 Concerts par les chœurs de l’Association Voix à tous les étages. Direction musicale : Lionel Licini 17H30-18h15 Jukevox 18h30-19h15 Sweeties Concerts dans la cour de l’Hôtel Cambacérès par les chœurs de l’Association Voix à tous les étages. Direction musicale : Lionel Licini. Hôtel Cambacérès Place de la Canourgue 3 rue Sainte Croix 34000 Montpellier Montpellier Hérault

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T19:15:00

