Allauch Eglise St Sébastien 13190 Allauch Allauch, Bouches-du-Rhône Concert Gospel & Christmas songs Eglise St Sébastien 13190 Allauch Allauch Catégories d’évènement: Allauch

Bouches-du-Rhône

Concert Gospel & Christmas songs Eglise St Sébastien 13190 Allauch, 28 novembre 2021, Allauch. Concert Gospel & Christmas songs

Eglise St Sébastien 13190 Allauch, le dimanche 28 novembre à 16:00

Concert exceptionnel à Allauch : Gospel et chants de Noël, le 28 novembre, à l’Eglise Saint-Sébastien ! Pour fêter le 1er dimanche de l’Avent à 16h en l’Eglise St Sébastien, comme une invitation au coeur de la musique noire américaine qui a bercé toute une génération. Considérés parmi les meilleurs solistes et musiciens professionnels de la région Provence Alpes Côte d’Azur, le Chœur marseillais Divin’Gospel Music vous attend le dimanche 28 novembre, à 16h, en l’église Saint-Sébastien. Pour ce premier dimanche de l’Avent, évadez-vous 1h30, le temps d’un concert « live » exceptionnel, avec une dizaine d’artistes sous la direction musicale de Magali Ponsada. Teaser : [https://www.youtube.com/watch?v=XdvJyDbbe88](https://www.youtube.com/watch?v=XdvJyDbbe88) Horaire de début : 16h00 Durée : 1h 30 Protocole sanitaire en vigueur appliqué, pass sanitaire et port du masque obligatoire.

En entrée libre dans la limite des places disponibles.

Savante alchimie entre le Negro Spiritual, le Gospel, la Soul Music et les chants de Noël. Eglise St Sébastien 13190 Allauch place chevillon 13190 allauch Allauch Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T16:00:00 2021-11-28T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Allauch, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Eglise St Sébastien 13190 Allauch Adresse place chevillon 13190 allauch Ville Allauch lieuville Eglise St Sébastien 13190 Allauch Allauch