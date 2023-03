Concert From Africa To The World Eglise saint martin Biscarrosse Catégories d’Évènement: Biscarrosse

2023-03-12 17:00:00 – 2023-03-12 18:00:00

Landes EUR 0 8 Concert de restitution d’atelier de l’association SingAlong. Chef de choeur Bassey Ebong, Pianiste Jacques Boutineau Concert de restitution d’atelier de l’association SingAlong. Chef de choeur Bassey Ebong, Pianiste Jacques Boutineau +33 063666813 SINGALONG @singalong

