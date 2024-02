Bal Gascon Café Boissec Larbey, samedi 4 mai 2024.

Quand la grande lande rencontre la Chalosse lors d’un bal gascon au café. Ce soir le bal populaire de la Lande profonde sera présent au café, lieu mythique de chalosse, pour faire danser jeunes et…moins jeunes, transmettre les pas aux uns et aux autres. 2 musiciens un accordéon et un cajon (instrument de percussion) nous amèneront au bout de la nuit lors de ce bal gascon et festif. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 19:30:00

fin : 2024-05-04 23:00:00

Café Boissec 303 route de l’église

Larbey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine boissec@sacdebilles.fr

L’événement Bal Gascon Larbey a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Terres de Chalosse