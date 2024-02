La Passem Peyrehorade, samedi 4 mai 2024.

La Passem Peyrehorade Landes

La PASSEM ! est une course qui se tient tous les deux ans à travers le territoire de Gascogne (Béarn, Bigorre, Landes, Bas-Adour) et qui a pour but de recueillir des fonds qui sont ensuite reversés à des projets œuvrant pour la transmission et la valorisation de la lenga nosta (notre langue).

Durant la course, un témoin symbolisant la lenga nosta est transmis de main en main à chaque kilomètre. Il contient un message tenu secret jusqu’à l’arrivée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine ligamsligams@gmail.com

L’événement La Passem Peyrehorade a été mis à jour le 2024-01-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans