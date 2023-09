Festival BD #2_Labenn’en bulles Salle Mairie Sport Labenne, 4 mai 2024, Labenne.

Labenne,Landes

Festival arts graphiques et BD à Labenne !.

2024-05-04 fin : 2024-05-05 . EUR.

Salle Mairie Sport place de la République

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Graphic arts and comics festival in Labenne!

¡Festival de artes gráficas y cómic en Labenne!

Festival für grafische Künste und Comics in Labenne!

Mise à jour le 2023-09-25 par OTI LAS