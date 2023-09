Saison Culturelle 2023 2024 – Choeur d’Albret et Choeur Ortzi Espace Culturel Roger Hanin Soustons, 4 mai 2024, Soustons.

Soustons,Landes

Le Choeur d’Albret, désormais constitué d’une cinquantaine de choristes et de trois musiciens (basse, guitare-piano, accordéon), vous propose un répertoire vocal éclectique rassemblant des chants classiques, traditionnels, du monde et variétés..

2024-05-04 fin : 2024-05-04 . EUR.

Espace Culturel Roger Hanin Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Choeur d?Albret, now made up of some fifty choristers and three musicians (bass, guitar-piano, accordion), offers an eclectic vocal repertoire featuring classical, traditional, world and variety songs.

El Choeur d’Albret, formado actualmente por unos cincuenta cantantes y tres músicos (bajo, guitarra-piano, acordeón), ofrece un repertorio vocal ecléctico que incluye canciones clásicas, tradicionales, del mundo y de variedades.

Der Choeur d’Albret, der mittlerweile aus etwa 50 Chorsängern und drei Musikern (Bass, Gitarre-Piano, Akkordeon) besteht, bietet Ihnen ein eklektisches Gesangsrepertoire, das klassische, traditionelle und internationale Lieder sowie Varietélieder umfasst.

Mise à jour le 2023-09-13 par OTI LAS