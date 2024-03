Concert – Frizzy P & Mr Cole + Dj Set LE SPOT Nîmes, vendredi 22 mars 2024.

Concert – Frizzy P & Mr Cole + Dj Set Musight club présente :

►Frizzy P & Mr Cole

Trip Hop / Soul (Paris)

►Dj Set by Ethan Vendredi 22 mars, 20h00 LE SPOT

Ça commence comme d’habitude, on boit des coups, on fume une cigarette sur le trottoir devant le Spot, les oreilles toujours à l’affût.

Soudain le sol se dérobe sous nos pieds, plus rien n’existe à part ce son qui nous parvient depuis les hauts parleurs dégueulasses du téléphone portable de Oualid.

C’est la voix envoutante de Frizzy P et le son imparable de Mr Cole. Perle Trip-Hop – Mélange parfaitement maitrisé de Jazz, de Soul de Hip Hop et on ne sait quoi encore.

Coup de foudre immédiat.

En 2019, ils étaient déjà venus nous livrer leur premier EP Ladi Dadi sur la scène de Paloma.

Cette année ils reviennent pour Ladi Dadi II, au Spot, et la boucle est bouclée.

BIO

Frizzy P & Mr Cole sortent leur premier EP LADI DADI en avril 2017, sans effets d’annonce ni promotion, tel une bouteille à la mer ou une douce rengaine pour qui voudra bien tendre l’oreille et entendre le message sensitif.

Le pari fonctionne – ils cumulent à ce jour 6 millions d’écoutes sur Spotify.

Avec ce deuxième EP portant le même nom, le son organique et mélancolique du duo continu de nous enchanter.

La référence de ce double EP est bien connu des adeptes de hip hop : on est en 1985 – Dougy Fresh et Slick Rick sortent le titre “ La Di da Di”, qui deviendra un classique du genre et l’un des morceaux les plus samplé de son histoire. Ce titre qui ressemble au son d’une rengaine, est une description parfaite du flow rythmé et mélodieux de la chanteuse qui s’élance, sans efforts apparent, sur les beats organiques et chaleureux de Mr Cole. Ces deux-là nous plongent dans les profondeurs de leurs mélancolies, et ça fait du bien !

→https://youtu.be/XCVPnOvUfB4?si=uDf4hT4Gdtrz8KwE

→https://www.instagram.com/frizzy_p_and_mr_cole/

→https://www.facebook.com/frizzypandmistercole

• Le Spot – 8 rue de l’Enclos Rey – Nîmes •

►Buvette sur place

►PAF : 6€

►Ouverture des portes à 20h

Before & After w/ DJ Ethan (Nîmes)

https://www.helloasso.com/associations/musight-club/evenements/concert-frizzy-p-m-cole

