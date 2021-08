Massieu Massieu Isère, Massieu Concert «Folicordes» Massieu Massieu Catégories d’évènement: Isère

Massieu

Concert «Folicordes» Massieu, 6 août 2021, Massieu. Concert «Folicordes» 2021-08-06 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-06 21:30:00 21:30:00 Le Bourg Eglise de Massieu

Massieu Isère Massieu Découvrez le duo Folicordes lors de ce concert de guitare classique. Guitare, chant, percussion, beatbox, danse, arrangement, composition, ces musiciens talentueux sont d’une étonnante polyvalence. Nbre de places limités. folicordes@gmail.com +33 6 77 29 40 75 dernière mise à jour : 2021-07-30 par Office de Tourisme du Pays Voironnais

Détails Catégories d’évènement: Isère, Massieu Autres Lieu Massieu Adresse Le Bourg Eglise de Massieu Ville Massieu lieuville 45.44026#5.59783