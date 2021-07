Bischheim Parc Wodli Bas-Rhin, Bischheim concert & Fest Noz Parc Wodli Bischheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bischheim

concert & Fest Noz Parc Wodli, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Bischheim. concert & Fest Noz

Parc Wodli, le jeudi 15 juillet à 19:00

le groupe AN ERMINIG présentera son répertoire actuel PLOMADEG – musique celtique de Bretagne dans le cadre des ‘Beaux Jours de Bischheim’. L’événement sera en plein air

entrée libre

concert & Fest Noz dans le cadre des ‘Beaux Jours de Bischheim’ Parc Wodli Rue du Souvenir, 67800 Bischheim Bischheim Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T19:00:00 2021-07-15T22:00:00

