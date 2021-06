Montbellet Montbellet Concert – Faites de la musique Montbellet Montbellet Catégories d’évènement: Montbellet

Concert – Faites de la musique Montbellet, 19 juin 2021-19 juin 2021, Montbellet. Concert – Faites de la musique 2021-06-19 19:30:00 – 2021-06-19 23:00:00 D55 Château de Mirande

Montbellet Saône-et-Loire Montbellet 0 0 EUR Faites de la musique, c’est une double invitation : celle à être auditeur, mais également participant, si vous le souhaitez ! Nous proposons exceptionnellement une scène ouverte à tous les artistes qui le désirent.

https://yurplan.com/event/Concert-au-Chateau-Les-Mutines/68989#/

Les Mutines, bien sûr, vous proposeront du répertoire classique, mais pas seulement ! Chanson française, variété internationale et autres surprises !

