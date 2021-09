Saint-Vincent-de-Durfort Saint-Vincent-de-Durfort Ardèche, Saint-Vincent-de-Durfort Concert “Évelyne Gallet : La Fille de l’air” (chanson française) Saint-Vincent-de-Durfort Saint-Vincent-de-Durfort Catégories d’évènement: Ardèche

Concert "Évelyne Gallet : La Fille de l'air" (chanson française) 2021-09-18 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-18 Salle des fêtes Le village

Saint-Vincent-de-Durfort Ardêche

Saint-Vincent-de-Durfort Ardêche Saint-Vincent-de-Durfort EUR Evelyne Gallet évolue entre irrévérence, subversion et audace textuelle, dans un entre-deux d’humour et de sérieux. Sur scène avec deux musiciens multi-instrumentistes, elle honore la chanson française par son inventivité.

Durée : 1h10. Pour tous publics. dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Salle des fêtes Le village