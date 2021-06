Concert Eva Glorian Médiathèque de Puygouzon, 19 juin 2021-19 juin 2021, Puygouzon.

Concert Eva Glorian

Médiathèque de Puygouzon, le samedi 19 juin à 20:30

Chaleureuse partisane de la Chanson Française, Eva Glorian a composé à ce jour un répertoire de plus de 40 chansons teintées d’un univers poétique, sensible et singulier. Son concert BABEL, c’est une grande Tour du monde en chansons. Un solo voix-piano qui chatouille et surprend. Un lieu où le temps se suspend, au milieu d’humains qui s’aiment et se combattent. Un chapiteau de cirque pour les notes et les mots. BABEL, c’est une Tour de chants, drôle, excentrique, émouvante et poétique dans laquelle nous transporte Eva Glorian, auteure, compositrice, interprète. Arrivés là-haut, on prend l’air du temps, on rêve de nuits blanches et l’on contemple les funambules.

Concert gratuit sur inscription obligatoire auprès de la médiathèque de Puygouzon

Chantons sous les toits des médiathèques

Médiathèque de Puygouzon La Cayrié 81990 PUYGOUZON



