Saint-Arnoult Calvados Le Comité d’animation de Saint-Arnoult reprend ses activités dont la première aura lieu autour d’un pique-nique au bord de la rivière morte, durant lequel le groupe Le Douze se produira. L’occasion pour le groupe du Trouvillais David Boutherre de faire découvrir son premier album, California Nebula.

Les musiciens vont entraîner le public dans un voyage sonore, une aventure spatiale et humaine où défilent les galaxies.

Du rock californien aux harmonies luxuriantes, en passant par la brit pop et le groove de la soul west coast, il l’emmène vers une planète lointaine, apaisée où la femme est reine. Chacun est invité à venir avec son propre pique-nique s’installer sur les tables dressées sur les bords de la rivière à partir de midi. Une buvette sera à disposition. Le Comité d’animation de Saint-Arnoult reprend ses activités dont la première aura lieu autour d’un pique-nique au bord de la rivière morte, durant lequel le groupe Le Douze se produira. L’occasion pour le groupe du Trouvillais David Boutherre de… comiteanimation.starnoult14@gmail.com +33 7 83 43 19 33 Le Comité d’animation de Saint-Arnoult reprend ses activités dont la première aura lieu autour d’un pique-nique au bord de la rivière morte, durant lequel le groupe Le Douze se produira. L’occasion pour le groupe du Trouvillais David Boutherre de faire découvrir son premier album, California Nebula.

