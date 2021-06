Concert estival : SONGØ Esplanade des drapeaux, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Erquy.

Concert estival : SONGØ

Esplanade des drapeaux, le mercredi 28 juillet à 21:00

### Afro pop SONGØ est composé de la chanteuse Sud-Africaine Sisanda Myataza, de Yoann Minkoff et Mael Loeiz Danion (City Kay) et du batteur & multi-instrumentiste Burkinabé Petit Piment (Baba Commandant) Né au cours de l’été 2018 entre Rennes et Bristol, SONGØ a mis en commun les compositions de chacun et a su entremêler une multitude d’influences. De singulières couleurs se sont rapidement dégagées, révélant une musique pop résolument organique et parsemée d’éléments électroniques, mêlant soul, transe et psychédélisme afro. Cette rencontre « internationale » est empreinte de variétés linguistiques, portées par la voix virtuose de Sisanda en anglais et xhosa – langue maternelle de Sisanda – mais aussi en français et mooré, la langue de Petit Piment. [https://www.facebook.com/songomusicband](https://www.facebook.com/songomusicband) [https://www.instagram.com/songomusic/](https://www.instagram.com/songomusic/) [https://www.youtube.com/watch?v=JouNU2D27E8](https://www.youtube.com/watch?v=JouNU2D27E8) 21h00 tout public esplanade des drapeaux accès libre et gratuit

accès libre et gratuit

Erquy ÉPHÉMER

Esplanade des drapeaux Erquy, boulevard de la mer Erquy Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T21:00:00 2021-07-28T22:30:00