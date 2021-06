CONCERT « ESKELINA » ACROPOLYA, 23 octobre 2021-23 octobre 2021, La Roche-Posay.

CONCERT « ESKELINA »

ACROPOLYA, le samedi 23 octobre à 20:30

L’histoire d’Eskelina débute en Suède dans un village perdu entre grandes forêts scandinaves et mer Baltique. Adolescente, elle compose au piano, forme son premier groupe à 13 ans avec ses copines et s’essaie au chant dans les cafés suédois. À 21 ans, elle rejoint la France en quête d’une nouvelle vie et se dirige tout droit vers le sud-ouest. Puis, elle rencontre Christophe BASTIEN qui compose pour elle et en 2105, elle sort son 1er album « Le Matin du Pélican », en 2017 « La Verticale » qui explore toute la palette de son identité sans se laisser enfermer, ni par la société, ni par la « bienpensance ». Son dernier album folk-rock « Le Sentiment est Bleu » est sorti en mars dernier, elle a pris les rênes et c’est une artiste accomplie qui se livre à nous. De nombreuses récompenses ont émaillé sa carrière, Eskelina a donné plus de 400 concerts à travers la France, la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, la Suède et la Hongrie

Plein tarif 25 € – Tarif réduit 21 € – Tarif enfant – de 12 ans 12.50 €

Concert pop française

ACROPOLYA Rue des Chaumettes 86270 LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay Vienne



