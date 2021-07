Auch Escalier monumental Auch, Gers Concert Escalier monumental Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Concert Escalier monumental, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Auch. Concert

le samedi 18 septembre à Escalier monumental

Dans le cadre ravissant du palier où trône la statue de d’Artagnan, les flûtistes de l’école de musique de Grand Auch Cœur de Gascogne vous proposeront un mini-concert de flûtes traversières. Avant le lancement de l’Ascension monumentale, venez débuter l’après-midi en musique ! Escalier monumental 32000 Auch Auch Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T15:50:00;2021-09-18T16:20:00 2021-09-18T16:40:00

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Autres Lieu Escalier monumental Adresse 32000 Auch Ville Auch lieuville Escalier monumental Auch