Concert en plein air : Lisa Li-Lund

Institut suédois, le jeudi 26 août à 19:00

Le jardin de l’Institut suédois se nimbe d’une ambiance pop-folk et électronique le temps de cette soirée estivale. Après avoir passé son adolescence dans la galaxie anti-folk, puis collaboré pour ses projets solo avec des sommités telles que Jeffrey Lewis ou The Cairo Gang, Lisa Li-Lund a sorti cette année un nouvel album intitulé Glass Of Blood, écrit et enregistré entre la France et la Suède. Son écriture pop touche l’auditeur au plus profond de son âme et couvre une large palette d’émotions. Les nombreux voyages de Lisa à travers le monde ont grandement nourri ce nouveau projet. Elle y a mis « toutes les couleurs de son cœur. Les fantômes, l’obscurité, le sang, les os, les mirages, la nuit et la lune ne sont pas pour moi des lieux obscurs. C’est là où je me sens en sécurité, et surtout moi-même. » Concert organisé en collaboration avec Les Femmes S’en Mêlent, dans le cadre de l’Hyper Festival. Lisa Li-Lund : [http://paneuropeanrecording.com/artists/lisa-li-lund/](http://paneuropeanrecording.com/artists/lisa-li-lund/) L’Hyper Festival : [https://quefaire.paris.fr/hyperfestival](https://quefaire.paris.fr/hyperfestival) Informations pratiques : Entrée libre (dans la limite des places disponibles – NB la jauge est limitée selon les mesures sanitaires en vigueur) Sans réservation. Entrée par les grilles du jardin de l’Institut suédois (10 rue Elzévir) Ouverture des grilles dès 18h30 Cet événement est organisé dans le cadre de la programmation Amitié à l’occasion du 50e anniversaire de l’Institut suédois.

Entrée libre, sans réservation

Pour l’Hyper Festival, l’Institut suédois s’associe à un partenaire de longue date, Les Femmes S’en Mêlent, pour présenter ce concert de la musicienne franco-suédoise Lisa Li-Lund !

Institut suédois 10 rue Elzévir Paris Paris 3e Arrondissement Paris



2021-08-26T19:00:00 2021-08-26T20:00:00