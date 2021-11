CONCERT : En attendant Noël et la nouvelle année ! Ti ar Vro – Bro Gwened, 17 décembre 2021, Vannes.

Ti ar Vro – Bro Gwened, le vendredi 17 décembre à 20:00

Décembre, mois très noir (miz kerzu), voit le froid s’installer et la neige tomber. Il est aussi le mois de l’avent, de l’attente, de l’espérance rythmé au gré de nombreuses traditions chantées et contées. En Bretagne, comme dans certaines autres régions ou pays, il existe une grande diversité de cantiques, de chants de quêtes, de chansons populaires, de contes et autres chantefables, racontant la nativité et les tribulations de leur différents protagonistes avec parfois plus ou moins de fantaisie. Ce concert, telle une veillée le soir de Noël au coin du feu, vous fera marcher « a di da di » (de maison en maison), « a doull dor da doull dor » (de porte en porte), écouter contes et légendes, chanter Noël et la bonne année « a-bouez-penn » (à tue-tête), entendre orgues et cloches, célébrer la naissance du « mabig Jezuz » (enfant de dieu) en voyageant à travers la Bretagne et autres contrées celtiques « de hortoz Nédeleg hag er blé neùé » (en attendant Noël et la nouvelle année). Les musiciens : * **Marie Wambergue : Harpe celtique** * **Pierre Thébault : Uilleann pipes / Small pipes / Low Whistle** * **Gwendal Le Ruyet : Chant (breton et français)**

8€

Le mois de l’avent arrive à grand pas et avec lui ses nombreuses festivités et coutumes …

Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan



