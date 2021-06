CONCERT « EMILE ET IMAGES » Balaruc-les-Bains, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Balaruc-les-Bains.

CONCERT « EMILE ET IMAGES » 2021-10-09 21:00:00 – 2021-10-09

Balaruc-les-Bains Hérault Balaruc-les-Bains

Proposé par le Comité des Fêtes. Emile et Images, fusion de l’ex-chanteur du groupe Gold, Émile Wandelmer, avec le groupe Images. Les Tubes Les démons de minuit , Plus près des étoiles ,Capitaine Abandonné ,Corps à Corps . Emile et Images c’est plus de 6 millions d’albums vendus.

En première partie : Tribute to Shakira le concert live !

