Concert : Elsa Esnoult, 5 février 2022-5 février 2022, Le Havre. Concert : Elsa Esnoult 2022-02-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-05 Quai de la Réunion Carré des Docks

Elsa Esnoult repart pour une grande tournée à travers toute la France et la Belgique. La nouvelle star de la chanson française aux quatre disques d'or présentera un tout nouveau spectacle avec tous ses tubes bien sûr, mais aussi les chansons de son nouvel album « 5 », sorti début 2021. Entourée de ses musiciens et de ses danseurs, elle enflammera de nouveau les salles de concert !

+33 2 32 92 52 52 https://www.dockslehavre.com/fr/billetterie

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Quai de la Réunion Carré des Docks Ville Le Havre