**Concert duo pianoforte et violoncelle.** Marie-Astrid Arnal au pianoforte et Emmanuelle Lamarre au violoncelle proposent un programme en adéquation avec la chapelle, autour de Beethoven, Schubert, Mendelssohn et Schumann. Jacques Coïc, facteur du pianoforte, donne des explications sur l’origine et le travail de la facture de cet instrument unique.

Marie-Astrid Arnal au pianoforte et Emmanuelle Lamarre au violoncelle proposent un programme en adéquation avec la chapelle, autour de Beethoven, Schubert, Mendelssohn et Schumann. Chapelle Saint-Eutrope Rue de l'Hôpital Frémeur 29300 Quimperlé

2021-09-17T19:30:00 2021-09-17T20:30:00

