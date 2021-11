Concert : Duo interpole Baume-les-Dames, 30 janvier 2022, Baume-les-Dames.

2022-01-30 17:00:00 – 2022-01-30 Quai du Canal Centre d’affaires et de rencontres

Baume-les-Dames Doubs

Découvrez un répertoire des plus grands artistes des dernières décennies en compagnie des musiciens Jean Pascal Jacob et Christophe Kitter

Infos et prévente au service culturel de la Mairie.

Entrée gratuite avec le coupon Carte Avantages Jeunes 2021-2022

