CONCERT « DUO FORTECELLO » ACROPOLYA, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, La Roche-Posay.

CONCERT « DUO FORTECELLO »

ACROPOLYA, le samedi 4 septembre à 20:30

Duo Fortecello est composé de deux musiciens virtuoses : Anna MIKULSKA au violoncelle et Philippe ARGENTY au piano. Ces deux artistes locaux aux parcours émaillé de prestigieuses récompenses sont également les acteurs majeurs d’organisation de festivals et saisons musicales : « Festival Les Clefs du Classique », « Musiques en Clains », « Musiques et Patrimoine en Vienne et Gartempe ». Pour ce concert, Anna et Philippe vont interpréter un répertoire soigneusement choisi : Frédéric Chopin, Astor Piazzola et Camille Saint-Saëns.

Plein tarif 25 € – Tarif réduit 21 € – Tarif enfant – de 12 ans 12,50 €

Concert de musique classique

ACROPOLYA Rue des Chaumettes 86270 LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T20:30:00 2021-09-04T22:00:00